彰化縣員林市宏仁醫院今天舉辦「慢性病患C肝篩檢全面啟動」活動。（宏仁醫院提供）

做篩檢，領禮券！彰化縣員林市宏仁醫院今天舉辦「慢性病患C肝篩檢全面啟動」活動，鼓勵糖尿病、慢性腎臟病患者免費「C肝篩檢服務」，除可領取彰化縣政府提供的1百元禮券，該院也針對前5百名加碼贈送1百元禮券，盼年底前院內9成以上慢性病患都能完成C肝篩檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，C肝的治療藥物很貴，一個療程約25萬，宏仁醫院透過一條龍式的篩檢、治療，節省病患寶貴時間，鼓勵民眾篩檢，且宏仁醫院有加碼1百元禮券，希望民眾多做篩檢，也期盼更多地區醫院加入慢性病患C肝主動監測篩檢。

立委陳素月說，世界衛生組織定立2030年C肝根除的目標，台灣的目標則是後年2025年要根除，彰化要做領先根除的標竿，其中也希望員林市能帶頭根除，宏仁醫院還加碼送禮券，建議民眾照顧好自身的健康。

宏仁醫院肝膽腸胃科主治醫師江明師表示，根據該院統計，罹患糖尿病、慢性腎臟病患者，同時合併C型肝炎比例高於一般人2至3倍，因此該院針對院內7千名糖尿病、慢性腎臟病，啟動主動監測、積極介入等策略，鼓勵個案執行C型肝炎篩檢，若是陽性也可在院內治療。

罹患C肝的陳姓女子分享治療經驗指出，她的家族並無相關病史，前年她注射新冠疫苗後，有心臟不舒服、嗜睡症狀，到宏仁醫院檢查，發現肝指數超標6、7倍，進一步檢驗發現罹患C肝，幸經投藥治療，只要連續3個月每天服藥1顆，目前已康復。

宏仁醫院院長郭顯懋表示，民眾往往不知道從何處染上C肝，一定要主動篩檢。該院執行院長徐嘉君說，為鼓勵慢性病患者主動篩檢，糖尿病、腎臟病慢性患者只要符合C肝篩檢資格者，到該院篩檢，前5百名就加碼贈送1百元禮券，加上縣府提供的C肝篩檢1百元禮券，患者可帶回2百元禮券。