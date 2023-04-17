全球經濟衰退雜音四起，根據美國財經媒體報導，世界許多大經濟體包括美國、中國和歐洲等，對柴油這種重型機械燃料的需求都在減弱，敲響全球經濟衰退警鐘。

報導指出，中國高速公路上的卡車數量近幾周顯著下降；標普全球亦表示，美國的柴油需求可能在2023年下滑2％，若排除全球大部份經濟體都短暫停滯的2020年，此跌幅將是美國柴油使用量自2016年以來的最大降幅。此外，歐洲柴油對原油期貨的溢價，也跌至1年多以來最低水準。

報導提到，世界許多大經濟體對柴油這種重型機械燃料的需求都在減弱，從商業卡車車隊到建築設備的各種機械都靠柴油驅動，這被視為工業活動減弱和消費者支出減少的早期訊號。

Nationwide Economics駐美國高級經濟學家Ben Ayers表示，柴油需求可以當作整體成長的領先指標，以及家庭支出正在減弱的早期跡象，柴油需求下降，代表全球經濟衰退訊號浮現。

報導分析指出，柴油需求回落在很大程度上與卡車運輸有關，其占中國柴油總需求約60％，在美國占70％以上。中國交通運輸部追蹤數據顯示，截至4月9日的當週，中國高速公路上行駛的卡車數量下降8％，另根據隆眾資訊（OilChem）數據，中國商用柴油庫存在4月初激增至8個月高點。

Energy Aspects石油產品資深分析師Koen Wessels則表示，美國卡車運輸放緩的主因則在於消費者支出模式轉變，由疫情期間網路瘋狂購物，轉變成外出渡假和體驗消費。至於歐洲則受氣候影響，柴油需求在整個冬季都很疲軟。