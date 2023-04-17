道路廣角鏡疑遭惡意破壞 警勘查驚現「射擊痕跡」 15:422023/04/17 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方鑑識人員到場勘查，確認鏡面上有BB彈射擊造成的破損。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口警分局今（17）日於網路社群平台巡查時，得知泰山區南泰路1.6公里處附近，有多面道路廣角鏡遭到毀損，警方派員前往勘查，初步研判鏡面上的彈孔，為BB彈造成，後續將過濾有無可疑人士涉案，並加強山區道路巡邏。 警方表示，該處屬於私人企業廠商維護管理範圍，廣角鏡已經受損一段時間了，廠商近期將會派人前往修復。 #廣角鏡 #毀損 #射擊 #BB彈 #泰山 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。