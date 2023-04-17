新北市林口警分局今（17）日於網路社群平台巡查時，得知泰山區南泰路1.6公里處附近，有多面道路廣角鏡遭到毀損，警方派員前往勘查，初步研判鏡面上的彈孔，為BB彈造成，後續將過濾有無可疑人士涉案，並加強山區道路巡邏。

警方表示，該處屬於私人企業廠商維護管理範圍，廣角鏡已經受損一段時間了，廠商近期將會派人前往修復。