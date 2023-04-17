隨農曆3月3日玄天上帝聖誕將屆，阿里山受鎮宮已飛來7隻枯球籮紋蛾，「神蝶朝拜」令人稱奇景象再現。（取自阿里山國家森林遊樂區臉書／呂妍庭嘉義傳真）

隨農曆3月3日玄天上帝聖誕將屆，阿里山受鎮宮已飛來7隻枯球籮紋蛾，「神蝶祝壽」令人稱奇景象再現。（取自阿里山國家森林遊樂區臉書／呂妍庭嘉義傳真）

以金褐色為底，黑線條為主，帶著兩顆擬假眼的枯球籮紋蛾是大型蛾類，又名水蠟蛾。（取自阿里山國家森林遊樂區臉書／呂妍庭嘉義傳真）

位於阿里山森林遊樂區內的受鎮宮海拔2200多公尺，是全台最高廟宇，每年供奉神明玄天上帝聖誕前，都會有「神蝶」枯球籮紋蛾飛來祝壽，停留在神像上直到慶典後才離去，「神蝶祝壽」是當地逾50年傳奇，隨農曆3月3日玄天上帝聖誕將屆，目前已飛來7隻枯球籮紋蛾，「神蝶朝拜」令人稱奇景象再現。

據傳受鎮宮自1969年改建以來，每年農曆3月3日玄天上帝聖誕前，都會有數隻至數十隻蛾類飛來，停留在神像上不食不飛，直到慶典過後才飛離，事後查出神蝶就是枯球籮紋蛾，林務局嘉義林區管理處表示，以金褐色為底，黑線條為主，帶著兩顆擬假眼的枯球籮紋蛾是大型蛾類，又名水蠟蛾，屬於籮紋蛾科的夜行性蛾類昆蟲之一，目前受鎮宮已飛來7隻枯球籮紋蛾，停留多尊神尊的鬍鬚上。

受鎮宮指出，「神蝶祝壽」奇景超過50年，不曾間斷過，據說最多的1年多達24隻，一般平均10多隻，7年前17隻也算多，近年大概是11、12隻，每年枯球籮紋蛾出現的樣態不太一樣，這次是兩周前先飛來1、2隻，消失幾天後又飛來，且數量逐漸增加，推測玄天上帝生日前還會有神蝶加入祝壽。

受鎮宮說，枯球籮紋蛾都在神明慶典後離開，但時間不一定，有時隔天一早到廟裡，所有神蝶一夜消失，也曾目睹一隻枯球籮紋蛾率先飛離後，其他同伴也陸續離開。

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