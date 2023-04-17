台灣很多城巿為了行銷都會打造專屬LOGO，一名網友大讚，桃園新的城市識別LOGO設計得很活潑、有科技大城的氣度，將其PO上網和網友討論，沒想到意外引發網友說「桃」字乍看之下很像「林北」，還有人笑說，若設計師的設計理念是「林北」，林北桃園這層意義確實很厲害。

原PO昨（16）日於臉書社團《靠北設計師》上傳桃園城市識別LOGO，大讚桃園地方政府新標誌很好活潑不失創意，有科技大城的氣度。

桃園市政府12日公布城市識別。（圖／翻攝自桃園市政府青年事務局）

沒想到大票網友看到都說，「桃」字乍看之下很像「林北」，「那個桃有點像林北」、「一直看成林北」、「林北桃園，如果是這層意義很厲害」、「林北＋1」、「林北？好派」、「真的好林北喔」、「不怪留言中看成林北的人，因為還真的有點像，『兆』字要再強化」、「現在除了台北市、新北市，還多了林北市？」

桃園市長張善政上周三（12日）公布 桃園城市識別LOGO，是由27歲的在地青年范筑宣操刀設計，「桃」字本體使用桃紅色作為主色，並搭配3種不同顏色點綴，淺藍色代表智慧科技、暖黃色是對婦幼族群的關懷、草綠色則是表達環保永續。