而大型股聯發科、台積電、台達電、台塑化等權值股今天失血大跌，拖累加權指數維持在平盤上下，至1點過後，指數小跌約10點附近。
中小型股今天漲停滿天飛，盤中有約54檔陸續奔上漲停板，股價全都在200元以下的中小型股，最高價為安碁資訊及雙美，都在190元以上，百元以上有博智、叡揚、千附精密、長榮航太、智聯服務、虎門科技及豐達科等，其餘45檔都是百元以下，更有22檔股價低於50元。
中小型股經過短期休息整理後，今（17）日再度補血大復活，盤中至有54檔中小型股股價攻上漲停，也帶動多檔股價再寫歷史新高，因而推升中小型股代表的櫃買指數續創1年來新高。
而大型股聯發科、台積電、台達電、台塑化等權值股今天失血大跌，拖累加權指數維持在平盤上下，至1點過後，指數小跌約10點附近。
中小型股今天漲停滿天飛，盤中有約54檔陸續奔上漲停板，股價全都在200元以下的中小型股，最高價為安碁資訊及雙美，都在190元以上，百元以上有博智、叡揚、千附精密、長榮航太、智聯服務、虎門科技及豐達科等，其餘45檔都是百元以下，更有22檔股價低於50元。
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