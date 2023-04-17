而大型股聯發科、台積電、台達電、台塑化等權值股今天失血大跌，拖累加權指數維持在平盤上下，至1點過後，指數小跌約10點附近。

中小型股今天漲停滿天飛，盤中有約54檔陸續奔上漲停板，股價全都在200元以下的中小型股，最高價為安碁資訊及雙美，都在190元以上，百元以上有博智、叡揚、千附精密、長榮航太、智聯服務、虎門科技及豐達科等，其餘45檔都是百元以下，更有22檔股價低於50元。