一名女網友昨天抱怨，特地從彰化開車到台南一家曾獲得米其林必比登推薦的牛肉湯用餐，但不僅送錯餐，老闆娘還把錢丟在桌上趕人，嗆「你們這種錢我收不起」，但女網友指老闆娘並非全部退費，還是有收3碗肉燥飯錢，對此，店家女兒回應確實因為忙碌態度不好，已深切反省，但否認有收肉燥飯錢的，還警告網友不要惡意中傷，會蒐證並與律師討論後續處理方式。

一名女網友昨天（16日）在臉書「爆怨公社」發文，與朋友一行4人專程從彰化開車到台南吃牛肉湯卻一肚子氣，點菜時老闆娘就一臉不耐煩，坐下來不到5分鐘就催他們點餐，最後點了2碗牛肉湯、2盤菜、3碗肉燥飯，一共850元，結果上菜時，點2碗大碗牛肉湯卻來了3碗，詢問是否給錯，老闆娘卻拿別桌的單子在看，被原PO發現拿錯。

之後原PO又追問「這樣金額是對的嗎？」老闆娘竟咆哮「我不用算嗎？你口氣那麼差？一直趕」，還把錢摔在原PO桌上，嗆「你們這種的錢我收不起！」全額退費趕她們走，但原PO稱，老闆娘只退了2碗牛肉湯和2盤菜的錢，3碗肉燥飯還是有收費。

文PO出後，立刻引起網友討論，「專程找找氣受」、「態度差的店家，東西無論好吃難吃，我都絕對不會去光顧」、「我也是，店家態度爛爆，老闆不缺錢也不缺客人的一家店」、「外地遊客別相信米其林必比登」，還有網友到Googel評論刷1星負評。

對此，店家女兒委託友人在《爆料公社》貼出800字聲明，開頭先道歉，表示昨天早上人潮多，點餐上菜有疏失、口氣較差，已反省並加以改進。但否認有收肉燥飯錢，強調已全額退費也沒有摔錢，還附上監視器畫面，但因角度關係沒有全部錄進去，不過可以看到退費過程。對於Google評論多了非常多篇一星負評，店家女兒則呼籲網友不要惡意中傷商譽，會針對不實言論，蒐證並與律師討論後續處理方式。