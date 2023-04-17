健康意識抬頭，大家知道油脂種類對健康影響極大，醫師提醒，除了購買好油，還要知道油品的正確烹調方式，且要注意油品發煙點，油脂一旦達到發煙點就會變質，不只不適合食用，吸入油煙也傷身，例如亞麻籽油就不適合煎炒、較適合涼拌，而苦茶油、酪梨油則為健康又可高溫烹調的油品。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，攝取好油可改善慢性發炎，還能減重，但要注意的是，有些油品如花生油，雖是堅果製成，但幾乎不含抗發炎的Omega-3。此外，別以為豬油、奶油是飽和脂肪，就能耐高溫，例如豬油的發煙點僅182度，奶油僅175度，均非適合高溫烹調的油品。

他列出多種油品的發煙點，其中，亞麻籽油適合低溫，它是植物油中Omega-3含量最高的油，但因發煙點低，不適合高溫煎炒，較適合用來涼拌或水炒。

中溫油品則為生活中最常看到的大豆油，但大豆油Omega 6的含量高達54%，攝取過多易致身體發炎，且大豆油高溫下不穩定，不適合高溫烹調，而應低溫慢火烹調或炒菜即可。

適合高溫又益人體健康的油脂包括苦茶油（發煙點252°C）、酪梨油（260°C），其次為橄欖油（230°C）、初榨橄欖油（199°C ）。此外，花生油雖適合高溫烹調，但有害人體健康的Omega-6含量高，攝取過多容易造成身體發炎。