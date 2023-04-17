日前一張外流的「經濟部新聞稿」提到北新竹因配合三坑抽水站等相關工程，將有6.3萬戶停水39小時，台灣自來水公司立即澄清尚未定案。據了解，這項工程雖仍在規劃中，但停水範圍包括南桃園約33萬戶與北新竹約6.3萬戶、將涉及近40萬戶的民生與工業用水，估計會在5月第二周擇期施作。

三坑抽水站在今年1月初因為一期原水管破漏，導致桃園市楊梅區、新屋區、中壢區、平鎮區、大園區、觀音區等約33萬戶停水。經檢討後，台水公司第二區管理處規劃辦理「三坑抽水站原水出水管改善工程及高壓電氣設備檢驗等五合一工程」，施工內容包括平鎮給水廠三坑抽水站一期原水出水管改善、龍潭給水廠三坑抽水站二期出水管彈性座封維修、三坑抽水站二期、平鎮淨水場、龍潭淨水場、高原加壓站、凌雲加壓站、內柵加壓站高壓電氣設備檢驗工程、龍潭場高壓保護電驛更換、以及大溪區河西供水系統持壓間增設工程。

台水公司副總經理王明孝也證實，他說，目前仍在與桃園市政府、新竹縣政府確認細節，桃園市政府有一些建議，預期整個時間會往後延，等內部局處完成協商才會正式對外公告。據悉，新竹縣政府將於4月22日至27日舉辦全中運，因此將會避開這段期間以及連假民眾外出活動高峰，預估工程將會延至5月第二周進行。

至於預計停水的範圍會多廣？王明孝解釋，大約會跟上次三坑抽水站事故停水的範圍差不多。也就是，桃園市楊梅區、新屋區、中壢區、平鎮區、大園區、觀音區等約33.6萬戶，加上新竹縣湖口鄉（含新竹工業區）、新豐鄉、部分竹北市計6.3萬戶，2縣市合計近40萬戶。由於停水範圍涵蓋多個工業區，經濟部官員表示，一定會提早告知工業區內廠商儲水準備，針對民生用水也會加倍供應給水站因應。

另外，外界質疑這次台水公司大規模維修與水情有關？對此，水利署副署長王藝峰強調，三坑抽水站的整體維修與近期水情沒有關係。根據即時水情，石門水庫蓄水量為40.1％，他解釋，前幾天的陰雨天氣沒有替水庫解渴，預計要到中央氣象局預估的19、20日這波鋒面，才有機會替水情稍稍降溫。