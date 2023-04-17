社群媒體公司推特（Twitter Inc.）執行長馬斯克（Elon Musk）近日受訪時爆料，美國政府能「完全查看」推特用戶的私人訊息，知道這件事時讓他大吃一驚。另外針對人工智慧（AI）風潮，他擔憂會「摧毀文明」。

綜合美國「國會山莊報」（The Hill）、「富比世」（Forbes）網站報導，福斯新聞頻道（Fox News）即將在18日晚間播映明星主持人卡爾森（Tucker Carlson）近期對馬斯克的專訪，部分預告內容已於17日釋出。

其中最引人熱議的是馬斯克稱，美國政府能「完全查看」推特用戶的私人訊息，他說：「各個機構能完全讀取推特上所有事的程度讓我大吃一驚。」

卡爾森接著追問：「包括用戶的私人訊息嗎？」馬斯克回應：「對呀。」

這段14秒預告片至今吸引百萬人次觀看，不過影片中並未包含更多相關細節，目前尚不清楚馬斯克是否在訪談中有更完整的解說。

富比世記者諾瓦克（Matt Novak）撰文指出，馬斯克的談話必須釐清以下幾大類問題，包括：第一，他是否指的是在法院命令下，政府得以要求查看用戶訊息，例如在法院命令下，美國聯邦調查局（FBI）得以取得科技公司的數據；第二，如果不用法院授權，美國政府如何查看推特用戶訊息？政府是經常性查看用戶私訊嗎？第三，馬斯克及推特員工也能查看用戶私訊嗎？

除了用戶私訊被看光光引發關注外，馬斯克也提到對AI引發的新一波風潮感到擔憂，稱AI比管理不佳的飛機設計、生產維護、或是糟糕的汽車生產更危險，甚至「有潛力造成文明毀滅」。