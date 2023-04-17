新竹縣是科技產業重鎮，廠商常面臨缺人才的問題，縣府結合官、產、學資源推出「112年度新竹縣數位創新青年培育就業計畫」17日開跑，將透過大專院校和企業針對在學大三、大四及研究所學生，規劃「數位」與「跨域」雙管齊下的工作坊和企業實習平台，培養青年職場數位創新超能力，讓學生畢業即能就業。

縣長楊文科表示，新竹縣對青年投入的資源在全台數一數二，今年推動數位創新青年培育就業計畫，希望提昇青年職場數位量能，跟上數位創新浪潮，讓學生的專業能力符合產業需求，也解決企業對人才的需求。

楊文科指該計畫希望大三、大四和研究所學生在未畢業之前，透過工作坊和實習方式，就能與企業連結，能真正學以致用，為新竹地區企業找到加值數位轉型的創新青年人才，創造企業與青年雙贏。

該計畫3月召開青年產業人才需求研商會議，有清大、陽明交大及明新科大等大專院校，及工研院、竹科和AI智慧園區約20家廠商參與，確立「廣納、培養、媒合」三大計畫目標，定26日在明新科大、27日於清大舉辦計畫說明會，讓學生了解數位創新培育等課程。

根據專家研擬的培育方向，設計系列跨領域設計及數位趨勢創新轉型實戰等多元課程，5月將舉辦13場工作坊，每場課程限額40名，讓學生了解企業需求，減少學用落差。

6月舉辦企業實習平台，從參與工作坊的學生中篩選，實習天數至少45日，而後進入企業實習輔導，企業提出人力需求和設定招募條件，或採專題／主題式實習的機會，由企業出題，教授帶領或由實習學生組織團隊解題，結果後公布媒合成功名單。

10月舉辦實習成果發表會，頒發數位青年人才培育結業證書，並由專家及企業評審講評及建議，選出5名實習績優者表揚並頒發獎狀。相關訊息可在112年度數位創新青年培育就業計畫官方網站查詢。