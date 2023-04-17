面對高齡化社會，屏縣府辦培訓課談生死。(屏縣府提供)

面對高齡化社會，屏縣府辦培訓課談生死。(屏縣府提供)

面對高齡化社會，屏縣府辦培訓課談生死。(屏縣府提供)

屏東縣政府首次舉辦銀髮生死教育培訓系列課程，用活潑、有趣教學方式，快速且有系統的教授成人生死教育，以助於提升縣內社區照顧關懷據點志工或有志在社區推動生死教育者，在高齡者「靈性照顧與生命教育」服務能量與品質，協助長者享有身心靈都健康的老後人生。

根據統計，2025年我國65歲以上人口將超過20％，邁入「超高齡社會」，隨著社會與人口結構高齡化的改變，高齡者除健康議題日益受到重視之外；過去三年全球也因疫情蔓延造成人類健康及生命安全影響性下，生死相關議題及教育亦顯得特別重要。

後疫情時代，在正向生死觀念建立、推動的健康和靈性關照，更是老年生命教育重要的一環，也是目前各地方政府相關部門、老年照護機構、老年關懷團體等共有的體認，如何加強並落實，亦成為關懷據點在高齡服務未來重要的課題。

屏縣府於今年起首次規畫辦理為期4天的「社區生命教育推廣種子師資培訓」課程。以生命價值、存在意義、實用生死知識及生死尊嚴為課程規劃架構與內涵，用活潑、多元、創意及突破性的教材與教學方式，讓培訓學員獲得符合現代需求的全方位生死教育理念與知識。

課程內容包含如何引導長者破除心理恐懼面對死亡、對談死亡；如何思考面對自己生命最後一哩路；如何完成生命回顧；如何預立遺囑；如何建立正向生死觀；如何面對失落與悲傷；如何及時圓夢等，完成生命準備和練習，建立全人生死觀。

參與培訓的社區據點志工表示，生命教育課程非常震撼且心有所感，為我們建立正確的生死觀，及如何善終的實務操練，沒有太多聽不懂的專業術語，深入淺出的教學方式引導長者了解面對死亡是為了好好的活著，更加認識我們這一生的價值和意義在哪裡，不抱憾而終，進而提升了生命的尊嚴和品質。