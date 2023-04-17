「登山女神」曾格爾和陳姓已婚富商的緋聞鬧得沸沸揚揚，岳姓正宮最近在臉書拋出對話紀錄，可見陳男表示：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔......在處理中」，曾格爾立刻提醒他：「要刪這個訊息喔」，陳男說：「知道」。稍早曾格爾再度於臉書發表5點聲明，有好奇網友問她所謂的「吃藥」是什麼藥？她也回應：「證人已經說明那是胃藥，書記官也有詳細記載，我希望能夠盡早公開法院資料！」

稍早有網友留言問曾格爾：「『昨晚沒防護，記得買藥吃』是真的嗎？？」，曾格爾回希望岳姓正宮如果沒有聽到證人說明，建議她下次本人出庭，不要再出國參加五天、十幾萬的愛飯團高檔美食團又沒聽到，另有網友繼續追問：「我是你的粉絲，你卻沒給我答案」，曾格爾則表示是胃藥，自己也希望早點公開所有資料。

網友提問關於岳姓正宮提出的對話截圖。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

見此，該網友質疑說：「昨晚沒防護，記得買『胃藥』吃？？？」、「明白，那麼『沒防護』是什麼意思呢？」曾格爾則一一回：「那天喝的混酒，妳可能胃好，但我是需要吃胃藥沒錯」、「這就是我所說的，涉嫌詐欺仙人跳，對方打的詞語，岳XX又秒截圖，妳看呢！」

而針對目前狀態，曾格爾稍早表示，一早起來心情很平靜，因為所有事實逐漸還她清白，她提出5點指控，一是「被網軍攻擊是事實，看看那些每日照三餐攻擊我的匿名帳號」；二是關於侵害配偶權方面，陳男已經表示兩人沒發生過關係；三是沒收贊助170萬；四是再度指控正宮用旗下公關公司威脅她，「可以看到，我在新聞媒體上，談話節目上、網路媒體上各處都被不實資訊給論斷、攻擊」；五是她希望自己的登山成就不被抹黑，「覺得有疑問的人，我歡迎任何人來驗證。衛星紀錄機器我能提供、相機我也能提供。我努力登頂問心無愧」。

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曾格爾表示是胃藥。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）