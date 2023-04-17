松雪樓後方小奇萊步道約0.6公里處杜鵑花況八成，其餘大多僅花苞。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山區的高山杜鵑經過春雨澆灌陸續綻放。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

極端氣候造成台灣中南部久旱少雨，近幾波春雨澆灌，合歡山群峰高山杜鵑總算陸續綻放，合歡東峰高山杜鵑已盛開，松雪樓後方小奇萊步道約0.6公里處杜鵑花況八成，其餘大多僅花苞。林務局南投林管處建議，民眾多多利用平日時段分流共乘賞花，避免壅塞與停車問題影響興緻。

南投林管處表示，合歡山森林遊樂區林相主要是玉山箭竹、台灣冷杉，合歡山區的高山杜鵑花芽經歷冬季低溫刺激，翌年春天氣溫回暖，花苞經春化作用後綻放，滿山遍野的杜鵑花海，吸引大批遊客上山賞花，因為合歡山區停車空間有限，加上多數路段路寬較窄，往往造成塞車回堵，公路總局去年實施 假日高乘載成效不錯，今年續辦。

公路總局指出，即日起至6月15日期間假日上午6時至11時，台14甲線18公里處、翠峰管制站及41公里處、大禹嶺管制站，實施高乘載及流量管制，即每輛車搭乘3人以上才放行（機車、客運接駁車不受限制），若台14甲線壅塞，另實施每10分鐘放行20輛流量管制。

南投林管處建議，民眾可提前規畫賞花行程，多利用平日時段分流共乘賞花，避免因為車流量大塞在路上，甚至到了合歡山卻找不到停車位車等問題，影響賞花的興緻。