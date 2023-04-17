曾以電影《少年》入圍金馬新導演、香港新銳導演林森新作《窄路微塵》，攜手金馬獎、金像獎提名最佳男女主角張繼聰、袁澧林共同主演。16日袁澧林及導演林森接受媒體聯訪，輕裝與媒體打招呼。袁澧林在片中扮演一名在疫情困境下生活拮据，奮力夾縫求生存的單親媽媽，袁澧林表示在拍戲當下十分入戲，確實覺得：「有女兒真的是很甜蜜的事情」，但一到晚上要對戲又要陪小演員玩，直言：「還是先不要小孩好了！」。

現年29歲的袁澧林，最早以模特兒身份出道，以清新氣質被香港媒體封為「文青女神」，這次演出社會寫實電影《窄路微塵》，先後獲得金馬及金像獎影后提名，成功讓袁澧林名列演技派演員。提到演出《窄路微塵》的心路歷程，袁澧林用「天翻地覆」形容生活的改變，認為身為演員很重要的是要有代表作，有代表作才有話語權。袁澧林坦言在接演本片之前有很長一段時間，仍是以短片跟MV為主，能夠建立、詮釋角色的機會不多，這次演出單親媽媽Candy一角，在開拍前她也上了演技課，更大力感謝男主角張繼聰的協助跟幫忙，稱呼張繼聰為恩師。

袁澧林個性爽朗、樂天，提到台灣她馬上列舉想吃的美食：「台灣的便當很好吃，下次去我已經想好要吃『詹記』跟『青花驕』」，而問及有沒有想合作的台灣演員，袁澧林及導演林森都一致提名劉冠廷，袁澧林興奮地表示：「去年在台灣我有見到他，沒想到他認的出我！」，另外她也大讚戴立忍在《大佛普拉斯》中的表現。