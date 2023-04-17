【全程字幕】何志偉搞小動作？被秀與黃承國通訊紀錄 王世堅怒譙：心態其心可議 @ChinaTimes ​

民進黨立委初選民調17日起進行，台北市議員王世堅登記第二選區（士林、大同），挑戰現任立委何志偉，2人昨日同台於社子島迎接白沙屯媽祖，並現場加Line好友，何志偉卻不小心意外曝光王和中常委黃承國通過電話。王世堅大罵，故意挖掘通聯紀錄，其心可議，選後要教訓何志偉做人的道理。

王世堅昨和何志偉活動中，媒體問及，王世堅要不要和何志偉加Line好友？剛換成智慧型手機的王世堅開玩笑回覆，「我不曉得怎麼使用，等一下你教我。」隨後也拿出手機遞給何志偉，由何志偉加好友，但何亮出手機畫面證明已加好友，卻不小心曬出王的好友對話紀錄，其中王和黃承國有過通話。

王世堅解釋，有和黃承國通話幾十秒，是因為白沙屯媽祖遶境為宗教大事，黃承國有關心他知不知道。然短短幾十秒，卻被刻意挖掘出通聯紀錄，其心可議。

王世堅痛批，為人處世主要是前後一致、表裡如一，何怎麼當面說加好友，背後對著鏡頭罵他？待會會請教陪同的民進黨台北市議員陳怡君怎麼刪好友，何不值得也沒資格擔任朋友。選後會再教訓何志偉一些做人的道理，何太糟糕、太可惡且不正派，竟然在眾神明前搞小動作，相信神明會處罰。

至於2人加好友後有聊天？王世堅也拿出手機唸出訊息，何志偉有傳訊息「嗨嗨嗨嗨，世堅前輩晚安，請你多喝水。」但王世堅確定會封鎖，媒體問及，是否要最後說聲再見？王世堅回覆，好，私下再寫。

王世堅強調，黃承國不是江洋大盜，為何硬要妖魔化？不要欺人太甚，何志偉得了便宜又賣乖，過去何志偉家庭依靠黃承國介紹宗教界人脈，拉了好多有志之士入黨，大家都歷歷在目。