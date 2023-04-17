New Balance亞太區形象大使IU李知恩演繹9060，帶出復古率性魅力。（New Balance提供）

CONVERSE首次與來自紐約的滑板品牌「無畏之徒」Alltimers合作，帶來CONVERSE CONS聯名系列產品。（CONVERSE提供）

運動鞋不只機能要突出，就連外型也要下功夫，才能入得了消費者的眼。運動品牌New Balance延續「WE GOT NOW」的品牌精神，由亞太區形象大使IU（李知恩）率先穿上全新Y2K復古美學鞋履9060，更在今年春夏之際推形象特輯「選擇，＃一切由我」，邀請戲劇男神范少勳、影歌雙棲林映唯與金馬新星李沐，穿上SHIFTED支線中結合經典復古與當代潮流的三款鞋履9060、CT302以及327展現不同可能。

CONVERSE則首次與來自紐約的滑板品牌「無畏之徒」Alltimers合作，帶來潮感十足的聯名系列產品，將90年代籃球美學注入經典鞋款中，打造具有奢華感的One Star Pro與街頭風的Fastbreak Pro。

每回登場總是話題焦點的New Balance亞太區形象大使IU（李知恩），本季選擇穿上融合經典990系列外型線條，並搭載獨特鑽石感大底的全新搶眼鞋履－9060，古卻極具細節質感的麂皮拼接、透氣網布設計，成為演繹個人霸氣美學的完美單品。無論是經典黑白配色搭配率性褲裝，或是奶茶拼接晨霧藍細節的鞋履搭配休閒裙裝，都展現截然不同但率性愜意的出色魅力。

另New Balance盼望藉由SHIFTED三款致敬過去並創新未來的鞋履前衛潮流9060、優雅質感CT302與都會俐327，為大家帶來穿搭新選擇。當中CT302靈感源自於自1970年代推出的CT系列網球鞋，俐落鞋身與貼地平底鞋底，為網球運動員提供絕佳的穩定與耐久性。而327上經典「N」字標誌源自於馬拉松冠軍用鞋M320的細節，配上搶眼外翻大底與超輕量鞋身設計，讓邁開的每一步都自信堅定。

CONVERSE新鞋款One Star Pro呈現出具有學院風的海軍藍與灰色調，奢華感牛巴戈、織物拼接鞋面，搭配上浮雕感Alltimers品牌標誌和印花鞋墊，讓整體設計更富質感。針對滑板運動，這雙One Star Pro提供了彈性鞋舌帶和PU發泡鞋墊等元素，有助於腳感貼合、達到緩衝效果；具有牽引力的橡膠底帶來穩定的抓地感與敏銳的滑板腳感。