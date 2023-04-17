在俄羅斯封鎖黑海港口之後，由於物流問題，大量的低價烏克蘭穀物產品被迫停留在中歐國家。

歐盟執委會發言人表示：「我們知悉波蘭和匈牙利禁止從烏克蘭進口穀物和其它農產品」，「在這種情況下，必須強調的是，貿易政策是歐盟獨家的主管範圍，因此單邊主義的立場是不可接受的」。

波蘭和匈牙利一直與歐盟在司法獨立、媒體自由和同性戀權利等問題上存在長期衝突，由於對法治的疑慮，兩國都存在資金被扣的問題。

波蘭和匈牙利在上周六宣布，禁止烏克蘭農產品的進口，包括產品的轉運業務，強調保護本國農民的重要性。波蘭科技部長Waldemar Buda說，「禁令很全面，包括禁止從波蘭轉運」。他還表示，將與烏克蘭舉行談判，建立一個確保商品只能通過波蘭、不會進入當地市場的制度。

同時之間，保加利亞農業部也表示，正在考慮禁止烏克蘭糧食的進口。

烏克蘭的低價穀物問題激怒了波蘭的農民，而對於正面臨選舉壓力的執政黨而言，農民是該黨的重要支持者。