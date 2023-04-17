邱偲琹舉手投足散發氣質魅力，百變樣貌隨興切換蘊藏無限潛力。GUCCI紅色長袖大衣11萬2600元、黑色細肩帶內襯裙4萬9400元、蟒蛇紋中跟靴價格店洽。（攝影／JOJ PHOTO）

GUCCI Horsebit 1955系列紅色小型肩背包，10萬8000元。（GUCCI提供）

GUCCI FLORA紫色朱槿印花方巾，1萬7600元。（GUCCI提供）

GUCCI DECO白色迷你格縫鏈帶包，9萬4700元。（GUCCI提供）

GUCCI Horsebit 1955系列黑色小型肩背包，10萬8000元。（GUCCI提供）

懸疑影集《模仿犯》中飾演「彤妹」的邱偲琹，除了戲裡父女情牽動人心，姣好外型、精湛演技也令不少影迷許願想看她多擔綱主角。對跳舞一竅不通的邱偲琹，坦言首次接到劇本時很驚訝「真的是我演嗎？」也讓她回憶起過去面對鏡頭時缺乏自信的脆弱面，一想到爸爸嘴上說不支持，私下默默挺她的舉動更讓她一度哽咽。她接受本報邀請挑戰GUCCI腰際鏤空裝束，對著鏡頭性感放電猶如彤妹再上身，很難想像她曾有過羞赧畏縮的模樣，她笑說：「不要害怕，多做多嘗試，臉皮厚一點相信自己，自然表現就亮眼！」

要在超過100人陣仗的劇組中展現演技，尤其又要秀舞蹈，壓力之大不言而喻。邱偲琹吐露，「老實說我覺得自己不夠有自信，但我就是秉持實戰精神，靠經驗累積，以前上鏡頭前還會在家先模擬好幾次，結果到當天就全忘了，後來就是多嘗試，讓身體去記憶，自然就懂得表現也就更有自信。」追求完美的她，更吐露演繹彤妹時抱有小遺憾，「如果我要演叛逆女兒，怎麼可以在劇中看到爸爸就叫爸？應該是喊喂之類的，感覺可以再更好。」

現實生活中，邱偲琹的爸爸同樣是保守派，她笑說，「只要穿太短的褲子就容易被唸，以前唸書，我爸是照三餐檢查我手機跟誰聊天，我如果真的去夜店的話，他應該會抓狂。」邱偲琹也說，爸爸嘴上說不支持她念完書前去演戲，但當她過去幫超商拍廣告時，「我爸就偷偷去跟超商要我的海報，還裱框被我發現...」讓她不禁微泛淚光，「我爸就是默默支持型，說到這個我就會想哭，到現在我還是會一直和他分享工作的事。」父女間的好感情比戲劇更催人熱淚。

總是給人正向又可愛形象的邱偲琹，私下最愛酷酷的穿搭，此次挑戰GUCCI腰際鏤空裝束辣秀S曲線，直呼「這件真的是派對我會喜歡的裝束，我內心偏愛這種反差！」下一刻換上紅色大衣立刻釋放氣場強的魅力，勾人的眼神駕馭起來毫不費力，她甚至不顧走光風險，不斷擺動四肢展示POSE，更打趣喊「穿幫一點點還好啦！」精彩呈現勇於秀自己的一面。