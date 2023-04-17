大陸女星范冰冰與男星李晨有過一段戀情，且一度論及婚嫁，但因女方捲入逃稅風波，兩人最後在2019年宣布分手，如今事隔4年，她被眼尖的網友發現，在微博按讚了有關李晨的貼文，反常舉動引發外界猜測。對此，她在昨（16）日深夜以16字回應了。

范冰冰的弟弟范丞丞近日參與大陸綜藝節目《奔跑吧》，由於李晨就是該節目的班底之一，讓外界格外關注雙方的互動，怎料，范丞丞一個翻白眼的片段竟引發熱烈討論，甚至讓關鍵字「范丞丞聽到李晨聲音的反應」登上微博熱搜。而范冰冰日前也被發現對該貼文按讚，反常舉動引發外界揣測，更有網友敲碗復合。

李晨、范冰冰過去交往時曾一同來台上《康熙來了》。（圖／中時資料照片）

對此，范冰冰則在昨（16）夜發文回應：「都挺好的，什麼都好，就是滑了一下而已……」，還附上哭笑不得的表情符號，雖然未明確說明在指哪件事，但仍讓人立刻聯想到是指按讚李晨的貼文。

事實上，范冰冰與李晨曾是同一間公司，但都未有交集，直到2014年的《武媚娘傳奇》，兩人的互動才越來越密切，不過戲劇結束後一度斷開聯絡，後來才又因傳訊息擦出火花。2015年兩人透過合照，正式公開交往消息，轟動演藝圈，隨後兩人的互動越來越大方，甚至在2017年男方求婚成功，原以為這段感情可以順利結婚，沒想到女方卻爆出逃稅風波，事業陷入低潮，兩人最後在2019年宣布分手，令許多人相當惋惜。