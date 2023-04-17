姚淳耀（左）在《不良執念清除師》與曾敬驊有許多有趣又溫馨的互動。（愛奇藝國際站提供）

姚淳耀（左）在《不良執念清除師》與曾敬驊有許多有趣又溫馨的互動。（愛奇藝國際站提供）

姚淳耀（左）在《不良執念清除師》飾演喪屍。（愛奇藝國際站提供）

楊謹華、曾敬驊飾演母子。（愛奇藝國際站提供）

宋芸樺、曾敬驊CPR之前都去刷了牙。（愛奇藝國際站提供）

由曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演的愛奇藝奇幻喜劇《不良執念清除師》15日已開播，曾敬驊提及金鐘視帝姚淳耀從《模仿犯》的「大魔王」陳和平主播演到這部戲的「喪屍」很厲害，姚淳耀表示，拍攝前鑽研過各種動物的肢體，包含貓、狗、獅子、貓頭鷹、猩猩等，只為了內化這些動物的習性、動作到自己身上，他在練習喪屍肢體時都會錄製影片自我檢視是否有達到效果，也在社群上分享自主練習的影片。

《不良執念清除師》播出後，曾敬驊從一整天的《疫起》電影映後活動無縫接軌上線參與直播，初嘗試當直播主持人，曾敬驊走出自己的「怪風格」，直播後道歉：「第一次直播主持，有不好的地方還請見諒，跑一整天QA所以頭腦有點打結。」同是「打怪小隊」的宋芸樺、彭千祐以及「喪屍」姚淳耀發現曾敬驊主持卡卡時隨時接話，互動十分有愛。

宋芸樺分享自己和曾敬驊在拍攝CPR戲碼時，兩人沒說好，卻在拍攝現場的廁所遇上，為吻戲各自都謹慎刷了牙。曾敬驊開玩笑說：「所以你那天到底吃了什麼？」宋芸樺笑回：「就晚餐便當啊！」

直播到最後因為宋芸樺手機只剩「1％」，導致只剩畫面沒有聲音，觀眾笑翻直呼「芸樺在演默劇」、「一趴女警手機剩一趴」，讓曾敬驊、彭千祐跟姚淳耀既傻眼又好笑，沒想到曾敬驊跟姚淳耀還很有默契直接加碼演出「假裝定格」的戲碼，讓彭千祐誤以為是自己網路不好聽不到，戲裡戲外反應都很呆萌的他，逗得曾敬驊笑到說不出話，討喜的角色設定也讓彭千祐狂圈粉，不少觀眾看劇後狂問「他是誰」「求多演戲」，對此彭千祐表示很感謝導演給機會，未來會更努力。

該劇首週播出4集，4大搞笑橋段讓觀眾群起炸鍋，大讚太爆笑，尤其是楊謹華與曾敬驊劇中的母子互動，包含被曾敬驊誤以為是「死不瞑目」冤魂的重聽鄰居奶奶、楊謹華為捍衛居住權大喊「以後我們想死就死，不用看別人臉色」，另外還有姚淳耀飾演的喪屍復活爬上曾敬驊角色的床上、兩人曖昧逗趣又可愛的片段都讓觀眾樂不可支、彭千祐手拿枯花讓楊謹華誤會在跟曾敬驊告白的片段都引網上熱議。除了笑點外網友也列舉劇中曾敬驊車禍甦醒後向媽媽問起爸爸、姚淳耀角色出事後回到家中拜別父母的橋段是兩大淚點。

曾敬驊透露自己追到第4集時，最讓他噴淚的橋段是姚淳耀飾演的喪屍回到家中面對家人，還有聽到楊謹華對兒子的心疼，喪屍心臟開始跳動的時候，他說：「這兩個親情橋段真的太感人，我真的哭了。」

姚淳耀則說：「我覺得導演很厲害，因為每個角色又好笑，但又很有深度，導演的世界觀跟一般人完全不一樣。」對於鄭立松的執念，姚淳耀表示自己給角色的設定：「他的執念包含了鄭立松不想讓家人看到自己最後的樣子的執念，還有河裡的那個東西，原本是背負守護前幾代人的執念，但他到最後的執念可能是一直對他好的一永。」

愛奇藝原創少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》以漫畫感的喜劇手法包裝失親、道別等議題，首週播出就獲得亮眼迴響。劇情中蒲一永（曾敬驊 飾）在車禍甦醒後不小心引來第一隻執念怪物，「喪屍」（姚淳耀 飾）尋求幫忙，還被警察陳楮英（宋芸樺 飾）鎖定的成為頭號嫌疑犯。蒲一永原本害怕並抗拒幫助執念怪物，但經過幾天相處、調查，一永和楮英開始了解喪屍－鄭立松的故事，並幫助他認清執念，圓滿他的心願後解決了他的困難，一永也似乎開始意識到人心產生的「執念」會留在人間，便開始尋找去世的父親。才剛解決了喪屍，沒想到就遇到剛搬來的新鄰居、高中同校學霸曹光硯（彭千祐 飾），原本就是死對頭的兩人見面分外眼紅，光硯還莫名其妙帶回來一堆枯花，但一永看見的不只是枯花，還有一個穿著古裝的自戀女（黑嘉嘉 飾），她來請求一永幫她找到自己主人的名字，他的主人便是光硯學校的大體老師（范少勳 飾），於是一永、楮英、光硯三人將展開尋找大體老師名字的任務，他們意外發現這個大體老師，原來生前有這麼多秘密⋯⋯。