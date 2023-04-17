產地傳喜訊，屏東石斑魚封櫃首銷馬來西亞。(林和生攝)

產地傳喜訊，屏東石斑魚封櫃首銷馬來西亞。(林和生攝)

為推動屏東石斑魚產業發展，上個月屏東縣長周春米率領屏東農產品業者們參展東京食品展，並積極結合在地業者拓展新商機，17日更宣布屏東石斑魚已經成功進口到馬來西亞，將供應當地的餐廳使用。

周春米表示，屏東石斑魚外銷是屏東農產品出口的又一個重要里程碑，也是屏東縣政府致力推動產業轉型升級，促進地方經濟發展的一個重要成果，未來將繼續加強與國際市場的聯繫，為屏東農產品的推廣與市場開拓不斷努力。

此次進軍到馬來西亞的石斑魚是通過嚴格品質檢測和選擇，周春米感謝進口商的支持和信任，期待屏東石斑魚在市場上能夠獲得更多消費者的青睞和好評。同時強調，屏東縣政府一直以來非常重視農漁業發展，透過斑魚外銷，更是體現「發展珍稀特色產業，拓展國際市場」的政策方針。

屏東境內石斑魚養殖戶約有700餘戶，養殖面積約610公頃，約占全臺4成左右，年產量約6700餘噸，年產值高達新台幣16億元以上，養殖主力多為龍膽石斑及龍虎斑，是國內最大石斑養殖區域。