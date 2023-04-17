台南市東區勝利國小發起「不吃零食、不喝飲料、不留廚餘、要珍惜用水」的「三不一要」行動，全校師生共省下3萬3700元，響應台灣世界展望會「飢餓30」人道救援行動。（世展會提供／洪榮志台南傳真）

4月22日世界地球日即將到來，台南市東區勝利國小近日發起「不吃零食、不喝飲料、不留廚餘、要珍惜用水」的「三不一要」行動，全校師生共省下3萬3700元，響應台灣世界展望會「飢餓30」人道救援行動，一起關懷土敘震災難民、守護氣候難民，並持續資助2名國外兒童。

勝利國小校長葉和源表示，該校長期資助衣索比亞Stotaw、馬拉威Efelo等2名國外兒童長達16年，全校師生及家長一起陪伴這2位不認識的孩子長大，是「一件非常特別、極具意義的愛心行動」；今年的愛心捐款也投入土敘震災救援與關懷，希望該校師生的愛心，能夠陪伴他們度過最艱難的時刻。

勝利國小兒童自治市小市長洪晨心指出，看到新聞報導土敘地震的消息時，心裡覺得非常難過，希望他們的愛心，可以幫助災民盡快回歸正常的生活。小議長郭品杰也認為，氣候變遷與天災會帶給小孩極大的傷害，希望每個受到影響的小孩都能平安地長大。

世展會南區辦事處說，該會每年透過「飢餓30」人道救援行動，關懷因氣候變遷、衝突而導致的危機，包括糧食短缺、營養不良、流離失所的難民等；今年2月初土敘地震，共有超過5萬5000人喪生，導致85萬名兒童無家可歸，還可能因與父母失散，處於人口販運、缺乏心理急救、成為童工等高風險中。