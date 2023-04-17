Larsa Pippen says she’ll definitely change her last name to “Jordan” if she marries Marcus Jordan 👀💍 pic.twitter.com/PcteKNZhJj — Daily Loud (@DailyLoud) March 21, 2023

名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）的火辣前妻拉莎（Larsa Pippen）被報導正與馬克斯喬丹（Marcus Jordan）熱戀中，馬克斯就是麥可喬丹（Michael Jordan）的兒子，皮朋先前已經公開與喬丹鬧翻，沒想到喬丹「報復」的方式如此狠毒。美媒TMZ報導，皮朋對此非常不悅，而且喬丹無意干涉兒子的戀情。

皮朋在路上被TMZ女記者追問此事時，他面色鐵青不做任何回應，這不是拉莎第一次在外頭鬧緋聞，但肯定是令皮朋最難堪的一次。皮朋與拉莎兩人在2021年底完成離婚，拉莎的姓氏仍是皮朋，她還表示如果嫁給馬克斯，她就會把姓氏從「皮朋」改成「喬丹」。

拉莎今年48歲，馬克斯32歲，皮朋57歲，喬丹60歲， 皮朋在1990年代初識拉莎，當年她才20多歲，但過了很長時間她還是魅力不減。拉莎2019年認識馬克斯，那時她尚未離婚，後來兩人愈來愈親密，還在網路分享他們的合照，不過拉莎表示她與麥可喬丹並不熟。

上個月拉莎在節目中談到她與皮朋、馬克斯的關係，她說皮朋在床上戰力極為驚人，連續23年讓她覺得精疲力盡，兩人育有4個小孩。拉莎十分誇大皮朋的能力，在場的來賓都有些不信，主持人還揶揄說馬克斯未來要設法填補這個巨大的空缺了。