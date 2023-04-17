全中運新竹縣第1面銀牌出爐，由新豐國中自由車選手謝易錡在國中男子組的個人追逐賽獲得，隊友彭成愷也在個人爭先賽獲一面銅牌。新竹縣在自由車的場地賽一共拿下1銀3銅，接續還要在公路賽的場地上拚搏，縣長楊文科也勉勵選手再接再厲，超越自我！

新豐國中自由車教練方芬芳表示，謝易錡參加自由車隊，起初不是很有信心，從原本略顯發福的身材，操練成結實的少年，奪得全中運賽事獎牌，是難能可貴的經驗。

方芬芳很肯定選手的表現，說謝易錡是車隊的隊長，與彭成愷都是九年級的學生，彭成愷先在15日的團隊競速賽中，和隊友合力拿下銅牌，16日又在個人爭先賽中獲得銅牌。

方芬芳說，彭成愷在七年級加入體育班，原先是練桌球，半年後改練自由車，練車的時間不長，去年在全中運有前八名的成績，這次在講究爆發力與戰術的個人爭先賽獲得銅牌，表現不俗。

方芬芳說，彭成愷對於自我要求很高，從體力不好到一步步練體力、肌力，十分認真，因太想獲勝，反而失常，所幸在學長們的鼓勵下，在銅牌戰中放手一搏，將獎牌摘到手中。

「希望選手們專注、也享受比賽！」方芬芳坦言，身為地主縣市的選手，學生們壓力都不小，加上賽前車隊也面臨調整，僅能以有限的人力參賽，她也告訴學生盡情發揮，不留遺憾。

場地賽事17日結束後，越野賽事18日於台中市老外林道登場，公路賽事則將於20、21日回到新竹縣的場地，個人計時賽20日於西濱公路舉辦，個人公路賽21日則將挑戰台3線多坡地形。