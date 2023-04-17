花蓮大橋由一、二代橋組成，2018年0206大地震造成橋梁位移，有安全疑慮，公路總局將原地重建，預計5月底決標、6月動工、2026年9月完工。（羅亦晽攝）

花蓮大橋是花蓮市往返東海岸台11線公路的重要道路橋梁，啟用迄今已超過半世紀，2018年0206大地震造成橋梁位移，有安全疑慮，公路總局將原地重建，卻因原物料飆漲等因素，招標2年流標13次，經中央挹注經費，將預算提升至24.5多億元，預計5月底決標、6月動工、2026年9月完工。

橫跨花蓮溪的花蓮大橋由一、二代橋組成，其中1968年完工的一代橋，為南下通往月眉及台11線，2002年完工啟用的二代橋，則是北上通往花蓮市區；由於橋粱位處斷層敏感帶上，2018年0206大地震造成橋梁位移60公分且多處龜裂隆起，經公路總局搶修雖恢復通行，卻隱含安全疑慮，前立委蕭美琴與徐榛蔚任內皆爭取舊橋重建。

立法院交通委員會今天邀請交通部到花蓮，針對花蓮大橋改建案等議題進行考察，立委傅崐萁、交通部長王國材、台鐵局長杜微、公路總局長陳文瑞、縣長徐榛蔚等人都到現場聽取交通部公路總局第四區養護工程處長林文雄簡報說明重建進度。

林文雄指出，0206大地震後加速花蓮大橋的改建計畫，2021年完成細部設計後，卻因國際物價波動及國內缺工等問題，發包不出去，期間2年流標13次，經交通部與公路總局將原本1030天的工期，調升至1200天，預算從21億提升至24億5671萬元，採最有利的方式發包，吸引5家廠商參與本月11日的辦理資格標，預計5月上旬召開評選會，同月底決標，6月開工，2026年9月完工。

林文雄表示，新的花蓮大橋為符合水利署在花蓮溪河川治理計畫，將改善橋梁長度、梁底高程與二代橋南端跨距不足等問題，採「鋼箱型梁橋」重建加強耐震能力，同時還會拓寬道路為2車道、1慢車道，並新增1.75公尺的人行道。

陳文瑞補充說明，花蓮大橋重建將採半半施工，會先拆除上游側的一代橋，下游側的二代橋維持通行， 待上游橋完成再施作下游橋，施工期間將另闢便道，以利工程車通行，減少對沿線車流的影響。