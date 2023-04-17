元太致力經營電子紙生態圈，從無到有建立包括IC設計、模組、系統整合，至應用開發等生態圈夥伴，已加入電子紙產業聯盟的旗下會員企業也已超過150家。

元太科技董事長李政昊表示，建構完整電子紙生態圈是元太科技在拓展業務、擴大電子紙應用產品推廣的重要營運策略之一。我們期許隨著電子紙產業市場的擴大，所有生態圈夥伴均能與元太一起穩健成長，透過持續精進的低碳電子紙技術與系統，能提供市場更低碳與節能的電子紙產品，帶動電子紙生態圈供應鏈夥伴一起在企業獲利與環境永續同步共榮發展。

IC設計夥伴包括天鈺科技、奇景光電、晶宏科技、晶門科技、瑞昱半導體、聯合聚晶、聯詠科技、聯發科技8家IC設計夥伴。夏普將與元太合作展示其獨家的IGZO背板技術，運用於製造電子書閱讀器、電子紙筆記本的電子紙模組。

為了擴大電子紙模組製造供應，元太積極與模組夥伴結盟，藉由模組製造夥伴的高品質製造實力，提供客戶全系列各式尺寸的彩色電子紙模組，可應用於電子貨架標籤、廣告牌或大尺寸看板等。本次參與展覽的模組夥伴包括京東方、東方科脈、奇新光電、清越科技（維信諾）、群創光電、興泰科技（合力泰）、聯積電子、墨方光電（帝晶）。

此外，電子貨架標籤系統整合商均將現身，包括漢朔（Hanshow）、Pricer、振曜（Netronix）、SES-Imagotag、SoluM，帶來最新彩色電子紙標籤系統展示，運用電子貨架標籤的動態顯示功能，結合智慧零售解決方案，可即時更新產品價格與優惠促銷資訊，降低零售業者更新價格標籤的人力，讓門市人員專注於客戶服務品質的提升，更加優化門市營運效率。

冠捷將帶來全新彩色電子紙看板系統展示。Wacom將以「意到筆隨」為主題展示其數位手寫解決方案。來自瑞典的Exeger將展示運用新型軟性太陽能技術Powerfoyle，將戶外自然光或室內環境光轉化為源源不斷的再生能源，其技術應用於電子紙筆記本外蓋上，可供應電子紙筆記本的續航電力。