國內泌尿科權威名醫，並曾發明新式割包皮手術的顧姓醫師，因遭人檢舉詐領高額醫療保險，檢方17日指揮偵辦，持搜索票和拘票進入診所內展開調查，目前仍在偵訊中。
檢方因接獲檢舉，顧姓醫師涉嫌多次進行高單價的「包皮手術」且讓患者請領高額醫療保險，價額遠比一般割包皮手術高出許多，檢警介入調查。
據了解，顧等人在2020年起至2021年，因涉犯刑法之三人以上共同詐欺之加重詐欺取財、行使業務登載不實文書罪嫌，檢方在17日指揮刑事警察局14處，預計訊問顧姓名醫等6人。
國內泌尿科權威名醫，並曾發明新式割包皮手術的顧姓醫師，因遭人檢舉詐領高額醫療保險，檢方17日指揮偵辦，持搜索票和拘票進入診所內展開調查，目前仍在偵訊中。
檢方因接獲檢舉，顧姓醫師涉嫌多次進行高單價的「包皮手術」且讓患者請領高額醫療保險，價額遠比一般割包皮手術高出許多，檢警介入調查。
據了解，顧等人在2020年起至2021年，因涉犯刑法之三人以上共同詐欺之加重詐欺取財、行使業務登載不實文書罪嫌，檢方在17日指揮刑事警察局14處，預計訊問顧姓名醫等6人。
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