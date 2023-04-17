台北地檢署外觀。本報資料照片

國內泌尿科權威名醫，並曾發明新式割包皮手術的顧姓醫師，因遭人檢舉詐領高額醫療保險，檢方17日指揮偵辦，持搜索票和拘票進入診所內展開調查，目前仍在偵訊中。

檢方因接獲檢舉，顧姓醫師涉嫌多次進行高單價的「包皮手術」且讓患者請領高額醫療保險，價額遠比一般割包皮手術高出許多，檢警介入調查。

據了解，顧等人在2020年起至2021年，因涉犯刑法之三人以上共同詐欺之加重詐欺取財、行使業務登載不實文書罪嫌，檢方在17日指揮刑事警察局14處，預計訊問顧姓名醫等6人。