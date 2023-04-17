高市副議長曾俊傑今率領張漢忠、邱俊憲、黃飛鳳、黃捷、湯詠瑜及鄭安秝等議員前往勞軍。（柯宗緯翻攝）

高市副議長曾俊傑今率領張漢忠、邱俊憲、黃飛鳳、黃捷、湯詠瑜及鄭安秝等議員前往勞軍。（柯宗緯翻攝）

南部超過600天未降大雨，國軍投入清淤作業，盼提升阿公店水庫蓄水量。高市議員黃捷今（17）日隨市議會前往勞軍，關心支援中央抗旱政策的工兵及高雄地區接受教召訓練的後備弟兄並頒贈加菜金。事後黃捷PO出與阿兵哥的合照，網友大讚「最香教召」。

南部大旱，國軍陸軍工兵訓練中心自3月15日起投入清淤作業，預計2個月清除2萬立方公尺淤土，以提升阿公店水庫蓄水量。高市副議長曾俊傑今率領張漢忠、邱俊憲、黃飛鳳、黃捷、湯詠瑜及鄭安秝等議員前往勞軍。

曾俊傑表示，阿公店水庫是重要防災、灌溉、給水的水庫，感謝陸軍工兵用最精良的機具和專業技術，協助紓解南部缺水之苦，盼在大家努力下，清淤工作能如期如質完成，他也祈求天降甘霖、早日解除旱象。

此外，後備軍人14天教育召集訓練新制上路滿1年，曾俊傑等一行人隨後前往田寮區為高雄市後備旅接受教召的後備弟兄加油打氣，獲得現場官兵熱烈歡呼。

黃捷事後在臉書曬貼文向國軍致敬，新制教召擴大辦理，來關心國軍、了解環境，「看每個人都精神抖擻、笑容燦爛，想必新制也難不倒你們的」。

該PO文也吸引上百則網友熱議，紛紛留言：「這比莒光園地來的實在」、「最香的教召」、「看到役男這麼開心，妳一定做對了什麼」、「有女神勞軍，我也想參加教召」。