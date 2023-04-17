曾敬驊與項婕如的愛情戲讓觀眾有如沉浸式談戀愛的氛圍（CATCHPLAY提供）

電影《疫起》愛情、親情引觀眾熱淚（CATCHPLAY提供）

共感式電影《疫起》上映後口碑爆棚，勇奪全台新片票房冠軍；演員們週末在跑影人電影院QA時，遇到許多觀眾感動反饋，「王柏傑與女兒的對話讓我淚崩」、「曾敬驊與項婕如的愛情戲也太好哭了吧」、「我是醫護人員，謝謝導演拍出我們的心聲」；《疫起》不單單僅展現醫護人員面對無預警封院困境，更穿插記者 、管理者、局外人、醫病相互交錯的不同人物視角，其中，由歪哥張永正飾演的計程車司機老張令人印象深刻，老江的大愛在封院之下兵荒馬亂的時刻，為觀眾注入一抹善意，導演林君陽說：「老江代表著安定與溫暖，即使在艱困的環境下，依然能傳遞善良的信念來感染旁人。」

首周影人電影院QA現場，飾演實習醫生的項婕如也與現場觀眾分享她對「老江」的感動：「有時候一份這種陌生的善意，一份體貼的心，更顯現沉重黑暗的氛圍有了人性的光輝。」

除了計程車司機老江的暖流，《疫起》「婕敬CP」曾敬驊與項婕如飾演的醫護戀人，也成為電影中的浪漫，曾敬驊說：「拍攝電影《疫起》時，感受到現場專注與嚴肅的氛圍，只有在拍兩人的愛情戲，才有比較輕鬆的氛圍。」項婕如也分享，拍攝兩人偷偷地在醫院辦公室接吻的那場戲很有趣，她說：「我自己在大銀幕上看《疫起》的時候，就覺得這一段非常可愛，電影不僅讓觀眾沉浸式體驗封院的感受，愛情戲也讓人有一種沉浸式談戀愛的氛圍！」