今年度高普考試將在7月7日至11日舉行，考選部今天表示，今年將採行多項考選新措施，高考三級及普考不再考公文，高考三級僑務行政、國際文教行政、新聞、觀光行政4類科，增列英文檢定納入應考資格條件；高考三級各類科提高筆試「法學知識與英文」的「英文」比重等，以因應全球化與國家政策需求。

高普考是政府機關主要人力來源，也是國家考試中選任公務人員最大型的考試，歷年都受到各界矚目。考選部表示，如何為中央機關及地方政府廣招和慎選優秀人才，一直是該部努力研議的方向，多年來推動高普考試專業科目彈性多元調整方案，以「專業知能核心化、擇才條件友善化」的方向精進，經112年3月考試院修正發布高普考考試規則。

考選部指出，113年起，配合多元考試方式取才以及提升用人機關參與，於減少筆試應試負擔前提下，漸進改革調整考試方式，高考三級考試僑務行政、國際文教行政類科及高普考試航空駕駛類科增列第二試口試，又考量內政部空中勤務總隊所屬飛行員執行空中勤務所特有之複雜度及危險性，高普考試航空駕駛類科應考資格修正提高飛行時數，以期考用配合並強化選才效能。

這期考選部的《考選集粹》也專訪榮獲111年公務人員傑出貢獻團體獎的內政部空中勤務總隊「前瞻性專案團隊」，在訪談過程中，對黑鷹直升機在高海拔救災救難感受特別深刻，而救災飛行比一般飛行還要危險，藉由口試，可了解應考人是否具備飛行員特質，包括對事務的敏感性、融合性以及協調性，呼應此次考試規則的修正。

考選部強調，未來將持續檢討其他單一筆試取才之類科，視需要納入多元考試方式。