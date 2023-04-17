艾薇化身時尚女CEO，自信告訴大家：「愛我就投資我！穩賺不賠的真理！」（環球音樂提供）

艾薇獨創愛的手勢，大跳「愛的股利舞」。（環球音樂提供）

艾薇近來在音樂真人實境秀《聲生不息·寶島季》表現亮眼。（環球音樂提供）

艾薇近來在音樂真人實境秀《聲生不息·寶島季》表現亮眼。（環球音樂提供）

艾薇推出第二張個人專輯《獨角獸》，將在28日舉辦個人首次專場「艾薇Ivy 2023 Start-Up 愛的股利．新唱發表會」。她在新歌MV中，化身〈獨角獸〉企業的霸氣總裁，推出獨角獸專用面膜、獨角獸帽等熱賣商品，更獨創愛的手勢，帶領女孩們一起大跳「愛的股利舞」，大展自信魅力!

艾薇表示，《獨角獸》這張專輯，要帶給大家滿滿的能量，希望大家可以勇敢自信、愛自己！要相信自己是世界上最獨一無二的獨角獸，最有價值的潛力股；就像艾薇很用心準備新專輯，每位聽歌的人都是她的天使投資人，艾薇自信滿滿地說：「當我的投資人穩賺不賠，裡面有很多風格的歌，有唱跳、有可愛、有抒情、有異國風情，而且在各方面都會不斷地Upgrade喔！」

由艾薇CEO領軍創造〈獨角獸〉幸福企業，用融合復古Doo-Wop元素的輕快節奏，鼓勵大家自信快樂做自己，MV由入圍金曲最佳音樂錄影帶獎的導演李伯恩操刀，特地在副歌中加入一段「愛的股利舞」，把艾薇嬌小可愛卻氣勢滿點的Girl Power發揮到無限大，鼓勵大家好好愛自己，找到屬於自己的美好，愛自己原本的樣子，就是最有價值的事。

此外，艾薇近來在音樂真人實境秀《聲生不息·寶島季》表現亮眼，從上一期〈高山青〉的搖滾高音炸到爆，到新一期風格180度大轉變，帶來甜美可人的表演，與周菲戈一起演唱80年代經典歌曲〈遲到〉，兩個新人合作演繹，既復古又年輕，讓人大呼：「甜在心！」

艾薇表示，從來沒想過自己有機會唱這首歌，這次跟周菲戈的合作，很開心、很好玩，菲戈真的是一位很有趣的人，他的腦裡很豐富，有很多我不懂的世界，很開心一起在舞台上玩。