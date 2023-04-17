桃園市欠缺公車客運駕駛，除了導致脫班問題嚴重外，連學生專車都受到衝擊，客運業者考量營運成本，加上現在司機難尋，學生專車恐面臨裁撤窘境，近幾年包括內壢、平鎮、大園高中等陸續已有路線遭縮減、合併甚至裁撤。校方指出，尤其沒有火車站的大溪、龍潭、觀音區學生受到最大的影響，上學路變得更辛苦，另有校方人士直呼，社區型高中主打就近入學，失去了學生專車的便利性，相當可惜。

教育界人士表示，桃園有別於其他縣市，學生專車為早、晚各1班車，採取上車刷卡且持學生證還能打85折的優惠政策，自縣府時代起由縣府牽線與客運業者合作發展出學生專車，後來逐漸有越來越多所高中成立，每所學校都盼能有學生專車，因此各校會自行與客運業者洽談路線，不過近年因客運業蕭條、招不到駕駛，學生專車首當其衝，只要人數不足就有可能面臨裁撤。

多所高中的學生專車路線被縮減、合併甚至裁撤。內壢高中指出，前幾年已有不少條路線縮減、合併，最近一次是桃園客運在2月底、3月初通知「大溪線」因人數過少要裁撤。為了學生就學便利性著想，趕緊向市府反映並與桃客溝通，桃客承諾大溪線營運至本學期結束，明年若新生加入後搭乘人數仍未大幅增加，大溪線將正式裁撤。

新竹客運自2020年起陸續停駛學生專車，當時平鎮高中也有多條路線被裁掉。平鎮高中坦言，學生專車的搭乘人數實在不好估算，學生的上學方式較為單純，多數分為自己搭校車或家人接送，但放學因為有些人要上補習班、玩社團等，有可能會搭到其他路線。校方也曾想比照私校方式包遊覽車載送，不過費用會貴2至3倍，單趟車程高達近百元，家長繳不下去只好作罷。

大園國際高中表示，自去年9月起至今已裁掉3條學生專車路線，分別為觀音線、龍潭線及新屋線，住在這3個地區的學生，因為沒有火車站全仰賴公車，再加上沒有直達公車可以到達大園，都需要在中壢轉車，上學路非常辛苦。舉例來說，搭乘龍潭線的學生雖然有23人，但桃客評估後認為人數過少不符經營成本，原本去年就要裁撤，學校家長會和教育局共同出資，每天、每車補助1300元才撐到今年2月，但最終還是被裁撤。

交通局回應，桃園司機駕駛缺額高達261人，其中以桃園客運卻額185人最多，雖市府有延續提供每月6000元薪資補貼，但桃客的駕駛量能仍不足，市區客運路線已經嚴重受影響，所以才釋出學生專車路線，盼學校可以另尋其他方式，如承租遊覽車方式載送學生上下學，目前市內學生專車總路線總計有120條，桃客目前還在整理可以整併或調整的路線。

桃園客運說，學生專車是否裁撤目前還在階段性討論中，明天將與交通局、教育局等相關局處開會研議。另談及司機駕駛難尋的困境，經分析認為，現在的年輕人對長時間駕駛、面對面服務到第一線人群的工作較為排斥，認為工作困難度高，因此願意投入該行業的人也越來越少，包括雙北、桃園及新竹都有這個現象。