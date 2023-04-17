112年全國中等學校運動會如火如荼的展開，高雄市網球隊比賽傳來捷報，奪得4金1銀1銅佳績，其中新莊高中蟬聯高男團體四連霸、三民高中也奪得高女團體金牌，率先達成全中運網球高女團體10次摘金紀錄。

高雄市網球隊比賽傳來捷報，奪得4金1銀1銅佳績(高雄市教育局提供)

112年全國中等學校運動會網球賽事自4月13日至4月20日在臺中市網球中心舉辦，首先登場的團體賽，新莊高中高男組團體賽、正興國中國男組團體賽與三民高中高女組團體賽、雙打賽共奪得了4金1銀，其中新莊高中衛冕四連霸，以及三民高中也以穩定的實力連勝兩點戰勝北市南港高工，再奪失去一年的高女團體金牌，自2008年起迄今，已是第10次奪得全中運網球高女團體賽金牌，成為此次賽事的最大亮點。正興國中國女組團體賽也展現實力與毅力，雖然最終獲得銅牌，但她們的表現仍然值得讚賞。

三民高中再度奪回高女團體金牌，率先達成全中運網球高女團體10次摘金紀錄(高雄市教育局提供)

新莊高中今年參賽3項，包括高中男子雙打與單打、團體賽，，其中高男團體賽連贏兩點擊敗北市建國中學，蟬聯高男團體四連霸，摘下隊史第5面高男團體金牌。新莊高中學務主任陳俊維說，學校今年球隊戰力充實，4位選手三年級周文毅、蔡右承、二年級洪可浩與一年級周曉風4位同學均可上場單雙打，教練可以視對方不同選手進行靈活調度，此次才能打出精彩的比賽；學校也感謝凱靖科技有限公司長期贊助，才能在今年全中運締造高男團體四連霸佳績。

高雄市參加112年全國中等學校運動會網球比賽傳捷報，其中新莊高中蟬聯高男團體四連霸。(高雄市教育局提供)

教育局長謝文斌表示，選手的優異表現讓高雄市與有榮焉，教育局感謝基層教練與指導老師訓練的辛勞，也感謝台灣土地銀行、優乃克股份有限公司等許多企業友人平時對學校基層選手的贊助支持。此外，教育局特別安排在比賽期間到場關心，並致贈運動飲料等慰勞品，為選手們加油打氣，讓大家更有力量去迎接挑戰。