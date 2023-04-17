這起槍擊事件發生在阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）東北約100公里處。路透社引述有關當局說法指出，部分傷者傷勢嚴重，目前還不清楚槍手犯案動機。

有關當局僅表示案發於昨天晚間10時30分過後不久，但在今天兩場記者會均婉拒回答問題或提供更多細節。

官員表示社區已無任何威脅，但未說明嫌犯是否死亡或被捕。

「蒙哥馬利廣訊報」（Montgomery Advertiser）報導指出，4名死者當中有1人為高中足球員，當時正參加妹妹的「甜蜜16歲」慶生派對，沒想到遇到持槍歹徒襲擊。

「蒙哥馬利廣訊報」引述死者祖母的話說，遇害的這名青少年名叫陶德（Phil Dowdell），再過幾周就要畢業並計劃拿足球獎學金去念傑克森維爾州立大學（Jacksonville State University）。

路透社無法獨立查核這項資訊，也無從得知其他3名死者的身分。

5天前，肯塔基州路易維爾（Louisville）剛發生銀行職員在自己工作地點開槍擊斃5名同事，以及傷及另外9人的事件。而3月27日當天，1名持槍歹徒重返他在田納西州納希維爾（Nashville）的學校大開殺戒，奪走3名年僅9歲孩童和3名職員的性命。

大規模槍擊事件在美國已成常態。根據非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，美國年初迄今已發生超過163起相關案件，是至少2016年以來同期最高。這個組織將大規模槍擊案定義為，排除槍手以外，造成4人或4人以上死亡或受傷的血案。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1120417