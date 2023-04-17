證交所強調，創新板公司納入TAIEX成分股後，將可更完整表彰集中市場股價走勢，壯大TAIEX及其系列指數市值，並可增加創新板個股曝光度，對提升創新板交易動能具正面效果，創造上市公司企業價值及競爭優勢，進而讓證交所集中交易市場匯聚新經濟公司掛牌，豐富台股投資組合。

台灣創新板自110年7月開板以來，證交所透過多元管道擴大交流，並積極參與新創生態圈活動及傾聽各界聲音，陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間等等規定，調適法規排除障礙，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路。

證交所指出，以Micro-LED創新顯示器技術應用為主的錼創科技-KY創（6854），於去（111）年8月搶得頭香掛牌上市，今年陸續有「能源界Uber」泓德能源（6873）、「綠能界波克夏」雲豹（6859）掛牌上市，接著將有台灣虎航（6757）、Gogolook走著瞧（6902）陸續加入台灣創新板的大家族，可預見未來創新板上市公司愈具規模。