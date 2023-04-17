交通義勇警察大隊大隊長辜萬益。（北市警局提供）

義勇警察大隊大隊長周靖烈。（北市警局提供）

民防大隊大隊長李瑞彬。（北市警局提供）

北市民防團隊民防大隊、義勇警察大隊及交通義勇警察大隊本月17日11辦理民防大隊大隊長李瑞彬、義勇警察大隊大隊長周靖烈、交通義勇警察大隊大隊長辜萬益聯合布達典禮，北市市長蔣萬安親自到場主持，感謝各協勤民力多年來的付出，並激勵全體士氣。

北市民防團隊民防大隊、義勇警察大隊及交通義勇警察大隊宣示。（北市警局提供）

新任民防大隊大隊長李瑞彬現為松山慈惠堂總策劃長、北市義消總隊顧問秘書長及北市警察志工大隊長。義警大隊長周靖烈現職中緻科技及紹捷科技股份有限公司董事長，義交大隊長辜萬益現職萬華區調解委員會主席。

北市警局表示，新任三位大隊長，不僅個人事業經營有成，對社會公益付出更是不遺餘力，而身兼大隊長一職，是展現自身榮譽、社會肯定，以及責任的開始。蔣萬安同時身為北市民防總隊指揮官，勉勵民防、義警、義交同仁，平日皆在基層協助社會治安、交通工作，為民眾的生活安寧增多一層保障，協助警察勤務，成為最堅實的伙伴。

北市警局表示，北市市長蔣萬安及各界貴賓蒞臨指導與嘉勉，嶄新氣象油然而生，無論是在加強重要節日安全維護工作、選舉安全維護工作、還是新冠疫情期間，民力均無怨無悔地為社會盡一份心力，將「警力有限、民力無窮」發揮到極致。