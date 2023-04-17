台大數學系教授陳榮凱今天獲得教育部國家講座主持人殊榮。（林志成攝）

『我是恐怖（台語發音與「康豹」同），住在台北，叫我「王爺公」就可以。』美國籍猶太人、中央研究院近史所特聘研究員康豹今天獲得教育部學術獎，他研究台灣民間信仰，不但中文、台語流利，還差一點成為道士，對於得獎，他的感言是「台灣真好」。

今年教育部國家講座主持人、國家產學大師獎及學術獎分別有5人、2人及14日獲獎，今天下午在晶華酒店舉行頒獎典禮，蔡英文總統及行政院長陳建仁均出席頒獎給得獎人。

今年學術獎得主中，康豹是相當特別的人，他在讀大學及攻讀博士時都遇到華人老師，還因為在1984年、85年到台大交流，同學帶他到彰化鹿港及台南去玩，看到很多廟，因此決定研究台灣民間信仰。

康豹說，他的名字原本是康保羅，但總覺得這名字「不中不西」，在讀耶魯大學時，詩人鄭愁予是他的老師，就建議他改名為「康豹」，沿用至今。他在普林斯頓大學攻讀博士時，思想大師余英時是他的老師，那時他到台灣寫博士論文，討論王爺信仰，因為到中南部進行田野調查，就學會了台語。

此外，在1987年時，他到屏東東港去研究時，當地有道長想收他為道士，但因為道士跟神明溝通的東西不能講出去，加上他當時正在追台灣女朋友，女朋友說「如果當道士，我們感情就吹了」，他才打消當道士的念頭。

對於得獎，他表示，台灣真好，因為現在大陸及香港都已不太適合做宗教信仰方面的研究，而台灣是一個自由的地方，文化資源也很豐富，這樣的軟實力可以吸引更多外國學者前來。

台大數學系教授陳榮凱，他以代數幾何方面的傑出研究成果，第二次獲得國家講座主持人的殊榮。對於現在愈來愈多人不喜歡讀基礎科學，他表示，現在AI（人工智慧）及大數據等新興科技都要用到數學能力，先進國家也投入更多資源在發展數學及統計領域，培育更多相關人才。

陳榮凱說，現在數學系的畢業生非常受業界喜歡，他建議年輕人可以在學士班讀數學領域，大三、大四時多修一點自己有興趣的課程， 畢業後轉去讀財經碩士或資工碩士，前景會很好。