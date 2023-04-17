新興亞股上周上漲0.8％，其中以南韓大漲達3.3％最強，印度及泰國齊揚1％居次。綜觀外資上周資金流向，同樣以南韓吸金達8億美元最多，印度及台灣則分別淨流入5.6億美元與4.2億美元緊追在後。

中信台灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，市場不確定性仍偏多，台股走勢在短期內仍有所波動，儘管美國通膨有降溫跡象，惟美國聯準會的意見較為分歧，股市難免仍有所波動，台股也難以倖免，估計將持續震盪整理。

張圭慧指出，隨著美股、台股市場重量級企業將陸續公布財報，都將影響投資情緒及股票市場走勢，台灣先進製程大廠於本周將舉辦法說會，市場將關注在產業庫存調整、下半年展望等議題上。

張圭慧表示，受經濟下行預期影響，產業復甦期可能拉長，台股庫存調整階段預計於上半年收尾。股市震盪格局之際，正是布局長期資金部位的合適時機，長線相對看好具政策支持及具領先地位的產業，如半導體、ESG、新能源及電動車等投資商品。

越股上周下跌1.6％、收於1052.9點，在新興亞股中表現獨弱，中國信託越南機會基金張晨瑋表示，越南政府現階段針對房地產危機即時推出一連串政策支持，包括優惠信貸、降息、修改公司債相關法令等，由此可見此次越南政府積極支持房地產產業復甦。

不過，市場對相關政策仍持觀望態度、信心尚未回籠，使越股整體拋售力道仍強勁，導致越股相對承壓，在波動期間，建議看好越南發展潛力的投資人，可定期定額布局越南主動型基金，藉由專業團隊為投資人靈活調整投資組合，降低單一時點風險、穩定資金波動度。