徐懷鈺在MV中擔任帥氣的DJ。(滾石唱片提供)

高胥崴在MV中飾演機車行黑手。(滾石唱片提供)

徐懷鈺睽違三年，日前（14日）舉辦《2023 徐懷鈺我們的故事Zepp演唱會》，首唱新歌〈我們的故事〉情到深處，更忍不住淚灑舞台。〈我們的故事〉MV將在今日（17日）晚上八點首播，MV邀請到師弟團U：NUS的團長高胥崴擔綱男主角，飾演機車行黑手，而這也是高胥崴首次螢幕演出。

高胥崴因外型和特質符合導演腳本裡角色設定，加上與師姐徐懷鈺同門緣分，促成這次的合作。第一次演出MV就擔任男主角，高胥崴表示：「很期待、很緊張，因為以前看男女主角就是很漂亮、很帥氣的形象，原來我也有那一天可以擔任這個角色。」

MV劇情橫跨學生時期的純愛，至出社會後面對現實的無奈，高胥崴透露收到導演腳本後，就不斷私下練習揣摩：「每天回家的時候我會陷入那個人設當中，就覺得說我一定要把握好這次的機會。」甚至在拍攝過程中，也提出許多畫面呈現和導演討論，包括更進入角色狀態與心境的細微肢體動作、表情語言，讓導演及徐懷鈺都讚賞「很有想法！」

徐懷鈺久未推出MV作品，表示：「很開心可以找到一個這麼帥的男生來當我的男主角，而且是自己的師弟，所以心裡面有很多的期待，希望有一些溫暖的情感可以帶給大家。」

她對高胥崴信心滿滿，給予肯定：「我相信他的表現非常不錯」，更反問高胥崴：「你自己覺得呢？」高胥崴則謙虛稱：「我覺得應該尚可，總不能讓師姐失望！」徐懷鈺也笑稱：「沒關係，導演蠻厲害的，可以幫你移動到最漂亮的位置。」