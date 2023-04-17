GFIN是由全球逾80個國際組織或監理機關組成，致力於支持能提升消費者權益的金融創新，目前由英國FCA擔任聯盟主席，金管會係會員機關之一。

金管會指出，近來國際金融市場上強調「綠色」與「永續」的投資商品或表述與日俱增，但不時亦有一些誇大、誤導或不實的情況出現。各國金融主管機關為了避免這些商品或表述破壞民眾的信心，並確保相關商品在環境保護、社會責任和公司治理（ESG）等方面的聲明及表現更加透明、準確及可靠，從而幫助投資者與消費者作出更明智且具有永續性的選擇，紛紛推出防範漂綠措施，尤其利用科技工具防範漂綠將更能提升效率。

金管會期望提升大眾對綠色或永續商品的信任度，因此支持本次防範漂綠線上監理科技黑客松活動，邀請企業（包含金融機構、科技公司及新創業者）共同對防範漂綠提出科技解決方案或開發創新工具，以協助監理機關及市場有效防制金融市場可能的「漂綠」行為。

金管會邀請有意參與本項監理科技黑客松活動的我國企業透過英國FCA建置的數位沙盒平台提出申請，從今年4月17日起開放受理、5月21日截止。申請業者將有機會與全球監理專家、各方利害關係人及專業人士合作。