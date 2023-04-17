總統府網站今公布衛福部健保署署長石崇良的「免職令」，內容提到「石崇良另有任用」。衛福部長薛瑞元對此說明，由於健保署長是雙軌制，可以政務官任用或事務官任命，由於石還年輕，距離退休年齡還很長，考量其生涯規劃，同意改為事務官任命，並強調「健保署長沒有變動」。

石崇良過去在衛福部常務次長任內督導健保相關業務，今年2月6日接下健保署長職務，從事務官轉任政務官，當時薛瑞元在交接典禮上還說「待遇方面稍微不好意思啦！」不過石才上任70天，總統府網站今天卻公布其免職令，內容提到「另有任用」。

薛瑞元接受媒體聯訪說明，由於健保署長是雙軌制，可以政務官任用，也可以事務官任命，由於前署長李伯璋超過65歲退休年齡，無法擔任事務官，因此以政務官身分擔任，當時石要接任的時候，就延續政務官身分報請總統府任用。

薛瑞元說，考量石崇良還年輕，距離退休年齡還相當長，且他本身意願也希望回到事務官身分，所以同意改為事務官身分，「否則萬一有變化時就要離職了，這樣保障不太夠啦！對他個人生涯規畫也不是很公平。」

「署長沒有變動！」薛瑞元說明，大約1、2周前將此事報行政院，並獲得同意，現在是政務官任免、改用事務官的銜接期，健保署長職務沒有變動。