由全球逾80個國際組織或監理機關組成的GFIN，致力支持能提升消費者權益的金融創新，目前由英國FCA擔任聯盟主席，金管會為會員機關之一。近來國際金融市場強調「綠色」與「永續」的投資商品或表述與日俱增，但不時亦有一些誇大、誤導或不實情況出現。

為避免上述商品或表述破壞民眾信心，並確保相關商品在ESG等方面的聲明及表現更透明、準確及可靠，進而幫助投資者與消費者作出更明智且具永續性的選擇，各國金融主管機關紛紛推出防範漂綠措施，尤其利用科技工具防範漂綠將更能提升效率。

金管會亦期望提升大眾對綠色或永續商品的信任度，因此支持本次防範漂綠線上監理科技黑客松活動，邀請包括金融機構、科技公司及新創業者等企業，共同對防範漂綠提出科技解決方案或開發創新工具，以協助監理機關及市場有效防制金融市場可能的「漂綠」行為。

金管會邀請有意參與本項監理科技黑客松活動的我國企業，透過英國FCA建置的數位沙盒平台（digitalsandbox.fcainnovation.co.uk）提出申請，自今日起至5月21日開放受理。申請業者將有機會與全球監理專家、各方利害關係人及專業人士合作。

金管會指出，有意參與本項活動的業者，可參考GFIN提供的「資料包」，獲受理的業者將於6月1～2日參加GFIN的「訓練課程」，包括數位沙盒培訓及監理科技黑客松作業流程的深入解析等，並於6月5日正式啟動為期3個月的黑客松活動，結束後將舉辦成果展示。