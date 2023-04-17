林之晨表示，雙方目前合併進度還在公平會審議階段，由於頻譜問題關乎到台灣之星280萬用戶、還有同仁的福祉，當然也希望儘快有一個結果，期待公平會可以加速、越快越好，只是時間點沒有辦法預測，他也坦言，目前就雙方整合上遇到比較大的問題還是「NCC的處分 」。

林之晨也進一步談到，台灣大今年有別於以往，並未對全年財務表現做出財務預估，主要就是因為今年初時間點合併案尚未敲定，在事情未完全塵埃落定，很難對財務、營運做出預估。

林之晨強調，台灣大絕對尊重NCC，只是台灣大的董事會結構是4席董事+5董獨董，總計9席，獨立董事在公司治理上是不可違背的天條，必須尊重利害關係人的意見，惟台灣大經營團隊還是很感謝主管機關。

至於新台灣大用戶何時網路識別碼何時會從台灣大新變成新台灣大，林之晨表示，現階段計畫是在合併完成的第一天Day 1台灣之星用戶就會收到OTA，這方面台灣大和競業的規畫比較不同。

先前遠傳總經理井琪表示，遠傳傾向基站網路的整併走在前面，後續才會針對企業標誌等Code等進行整合，消費者智慧型手機上顯示的網路提供業者顯示若都自亞太電(3682)變成遠傳，預計要等到明年年底，還需要一點時間。至於和亞太電合併的時間表，遠傳則推估今年第四季就可以達陣，在沒有頻譜爭議下，遠亞併似乎相對明朗。