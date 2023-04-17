今年的台南市楠西區梅嶺賞螢季將於4月29日至5月14日登場，市府歡迎大家「白天賞油桐花、晚上看螢火蟲」，並順道走訪梅嶺風景區附近的景點。（洪榮志攝）

往年都在4月中旬舉辦的台南市楠西區梅嶺賞螢季活動，今年因南部地區久旱不雨，影響螢火蟲羽化，將延至4月29日至5月14日登場。市府觀光旅遊局表示，賞螢季有總量及分流管制，為期3周的周六、周日，每日下午4點到5點、下午5點半到6點半分2梯次，每梯次800人，管制進入伍龍步道賞螢區，並於18日上午9時起受理線上登記報名。

市長黃偉哲表示，螢火蟲是生態復育的指標，楠西梅嶺是台南的賞螢重鎮，也是低海拔即可看到螢火蟲的地方，每年的賞螢季活動都吸引大批遊客參加，今年已邁入第18年。但因南部地區久旱不雨，影響螢火蟲羽化，因此今年的賞螢季延到4月底舉辦。

黃偉哲還說，台南將軍海邊有藍眼淚、山邊有綠螢光，政府又全民普發現金6000元，鼓勵親子前來梅嶺周邊觀光旅遊，白天賞油桐花、晚上看螢火蟲飛舞。

觀旅局代理局長林國華指出，來到梅嶺風景區除觀賞火金姑，還可順道欣賞紫牡丹及油桐花；喜歡梅子的人，更可品嘗最道地的梅子雞美食，並採購各式梅製伴手禮。

另外，觀旅局也邀請大家白天走訪龜丹溫泉區、江家古厝、玄空法寺、曾文水庫、走馬瀨農場、南瀛天文館等梅嶺周邊景點，或前往梅嶺登山步道健行，欣賞沿途美麗風景，別有一番風情。