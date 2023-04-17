最近台劇「模仿犯」於Netflix平台播出5天，擠升全球排行榜第10名，同時打進20個國家與地區前10名；據瞭解該劇的每集製作成本破千萬，當然還有優秀的製作團隊與縝密且系統化的製作規劃，始能創下台灣影集有始以來最亮麗的國際成績。

有關《文化創意產業發展法》第27條增訂股東投資抵減的租稅優惠草案，這項被文化內容產業引頸期盼多年的法令，終於在112年4月6日經行政院會通過，近期將送請立法院審議。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務部副總經理王敏惠表示，此案為內容產業發展的驅動引擎，盼能順利立法通過。本次修法草案之重要亮點，主要是因應影視產業慣例增納公司或個人投資「專案型」投資標的亦可享有租稅優惠，未來子法規需要針對「自投資起二年內未減少原始投資金額」等建立監管作業；另外，參照生技產業條例之股東投資抵減，公司或合夥事業於「有應納營所稅之年度起」五年內享有投資抵減，以有效提高法人股東的投資意願。

文化內容產業需要民間企業挹注資金

一、文化內容市場趨勢－競爭國際化

台灣市場淺碟且自由開放，作品若不能輸出國際市場，製作成本較不易回收，導致營運風險提高，潛在投資人卻步。隨著串流媒體之興起，面對國際化競爭，藉由規模化及多角化以因應多變的市場，係當今國外內容產業其組織架構與業務發展的最大特色，儼然已是一場「資本軍備」競賽，當國外內容產業不斷地透過併購與跨國合作等方式強強聯手時，台灣內容產業如仍維持中小型企業，長期將難以在國際市場中競逐。

二、文化內容業的產業特性－單一獨特性，需以多元投資組合平衡風險

文化內容產業具單一獨特性，前一個作品之好成績，無法保證後續作品的成功，即使技術提升亦未必與營運成果呈正向關係，故其固有投資風險較高；實務上僅能透過多元投資組合與衍生商品開發，以分散投資風險。面對商業環境與營運模式多元且快速變化，政府補助對文化內容產業而言固然受益，但國家資源有限，且行政法規往往需著重公平性及普遍性，致對於內容產業長期發展的業務或專案來說，仍具有侷限性。

三、文化內容產業實屬「國家戰略性產業」

扶植文化內容產業除活絡台灣市場外，亦可對周邊產業產生漣漪效應，帶動觀光、餐飲及消費品等產業之商機及發展，進而促進台灣文化推廣與輸出；對產業生態鏈建置也有良好助益，且能擴大整體稅基，創造多贏局面。另外，透過獎勵投資內容產業亦可創造就業機會，促進創新，培育人才。