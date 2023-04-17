永捷表示，隨著各國疫情解封及2024年奧運備庫存需求，營運成長深具信心。第一季PU合成樹脂應用在運動鞋材相關、服裝透濕膜的銷售量明顯較去年同期增加。此外，摺疊手機HC塗液與客戶將有更進一步合作機會，加上歐洲客戶代工產品已小量交貨，加上看好環保無毒性PU材在ESG永續發展趨勢推進，營運蓄勢更上層樓。

永捷每年保持投入占整體營收淨額約3％研發費用，開發高附加價值衍生產品，包括處理劑、特殊功能性樹脂，如折紋變色樹脂、絨毛絲光樹脂、水性樹脂及傢俱、運動鞋用耐水解樹脂等，創造應用領域涵蓋運動鞋材、耐燃防汙、防水透濕、傢俱成衣等著重基材物性的工業及流行鞋類、皮包等產業。

永捷指出，環保無毒性PU材於2020年領先業界通過Bluesign最高等級的藍色標誌認證，近年布局逐步開花結果；今年第一季環保無毒性PU材銷售占PU合成樹脂銷量較去年全年度增加，提升差異化的競爭力。

環保無毒性PU材除可取代目前油性樹脂對環境中帶來廢水、廢氣之破壞，亦可減少回收二甲基甲醯胺（DMF）的媒耗，加上生產製造的過程與產品良率品質等符合生態環保、健康、安全，有助銷量持穩推展。