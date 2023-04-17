2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，目前民進黨由副總統賴清德定於一尊，而民眾黨主席柯文哲也將會參戰，至於國民黨人選則還未定。而《震傳媒》今（17）日就釋出了一份最新民調指出，國民黨內的新北市長侯友宜以支持度35.3%奪冠，引發討論。

根據《震傳媒》17日公布的「國民黨派誰參選總統，比較有機會勝選？」最新民調指出，從支持度調查結果顯示，侯友宜以35.3%拿下第一，郭台銘19.4%排名第二，再來為韓國瑜2.7%、朱立倫1.9%、馬英九0.3%、盧秀燕0.2%、王金平0.1%，都沒有機會11.3%，未明確回答28.8%。

民調委託單位為震傳媒股份有限公司，由畢肯市場研究股份有限公司（委由戴立安協助問卷設計）調查執行， 調查範圍全國22個縣市，調查對象設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間2023年4月13日至4月14日，調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比 分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄 電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

民調樣本規模成功完訪1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%，樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數 是依內政部公布2023年3月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月的民眾 教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到 一致（統計檢定顯著水準p-valueread-more-vendor）