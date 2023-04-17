山上靈異事件多，讓不少民眾感到畏懼，一名網友表示，日前友人和一同登山的隊友在關山嶺山登山口前拍照，卻拍到一名疑似頭戴軍盔的灰衣人混進隊伍中，詭異的是，現場根本沒看到有這個人，把眾人嚇壞。

原PO於11日在臉書「靠北登山大小事」發文，貼出3張照片，指出這是友人登關山嶺山時，跟隊友在登山口拍下的離奇照片，若細看會發現山坡上混入一名衣著單薄的灰衣人，頭戴類似軍盔的帽子，正往登山口的方向前進，但友人轉述，現場沒人看見有這個人在，因此上網求解「想請問廣大的山友有見過這位嗎？」

原PO指出，在場所有人都沒人看到有這個灰衣人在。（翻攝自靠北登山大小事）

原PO指出，連拍攝者事前也不知道他有拍到這位灰衣人，是出登山口分享照片給大家時，才被別人告知照片怪怪的，且完全沒有P圖。原PO表示，山中奇聞軼事多，「我個人的想法是相信山上有鬼。」

照片PO出後，不少網友留言：「熊熊放大照片看到嚇了一跳，毛骨悚然」、「關山嶺山真的很容易就把自己搞得灰頭土臉的」、「感覺不是人」、「山上人比鬼可怕耶」。

但4天後真相出爐，灰衣人的女兒現身留言，笑回「拍謝啦！今天才發現此怪異人士是我爸啦。」女網友還PO出爸爸當天的登山照片，證實當天父親確實穿著整身灰色系衣服。