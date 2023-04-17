桃園龍岡米干節將於4月22日至5月1日展開，今年更首次移師至台北華山文化創意園區舉辦，由台北市長蔣萬安、桃園市長張善政再次合體，大啖美食宣傳活動。張善政指出，北北基首長合體頻率增加，就是因為生活圈的好東西，希望可以和市民一起分享。

張善政表示，台北、新北和桃園本就是生活圈，今年首長一起出現的頻率也增加許多，從日前合體平溪放天燈、昨日共同出席新北鐵道馬拉松，北北基桃生活圈的好東西，希望讓市民一起分享，也邀請民眾有空到龍岡走走。蔣萬安也說，龍岡米干節來台北推廣就對了，北市是多元包容的城市，歡迎各縣市的特色文化和美食。

桃園龍岡米干節將於4月22日至5月1日展開，4月22、23日以緬泰傳統活動「潑水祈福」揭開序幕，現場除體驗浴佛，也不能錯過下午3時30分的潑水祈福活動，還有傣族舞蹈的主題踩街；4月29、30及5月1日則有火把節，現場將燃起篝火並伴隨雲南少數民族的打歌表演。

活動更有許多特色文化體驗活動，如拉老道、轉輪盤、米干DIY 等。此外，萬眾矚目的長街宴今年將重磅回歸，菜色豐富多元，並設置多樣化的美食攤位，讓遊客一嚐異域佳餚的絕妙滋味；4月25至28日也加碼推出限量的深度文化體驗，讓民眾以超優惠價格，深度體驗雲南多樣美食文化。